Vaud: limites dans les ébats sadomasos au coeur d’un procès

Vaud : Le respect des limites dans les ébats sadomasos au cœur d’un procès

Jusqu’où la pratique de domination sadomasochiste peut-elle aller avant d’être considérée hors limite ? C’est la question que doit clarifier le tribunal de Nyon, où comparait un homme accusé par son ex d’avoir abusé d’elle dans ce cadre, raconte «24 heures». Elle lui reproche de l’avoir surprise dans le feu de l’action ou même hors contexte sexuel avec des gestes inédits et non discutés, comme la pénétration urétrale, qui avait provoqué douleurs et saignements. La victime présumée assure avoir exprimé ne pas vouloir retenter cette pratique, mais il l’avait à nouveau mise en œuvre par la suite.