Haïti : Le responsable de l’Académie nationale de police assassiné

Le commissaire divisionnaire Harington Rigaud «a été tué d’une balle à la tête non loin de l’Académie», a rapporté Garry Desrosiers, qui a précisé que les meurtriers avaient «volé son véhicule et enlevé son chauffeur». Harington Rigaud a perdu la vie dans une zone contrôlée par le chef de gang Vitelhomme Innocent, visé par un avis de recherche du département d’État américain en raison de sa participation à l’enlèvement de 16 missionnaires américains en octobre 2021.

Les autorités américaines offrent jusqu’à un million de dollars pour des informations menant à sa capture. Le pays des Caraïbes est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire, politique et l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a profondément aggravé la situation, avec une emprise de plus en plus forte des gangs.