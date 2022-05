Bolivie : Le responsable syndical étudiant depuis 33 ans a été arrêté

Max Mendoza, le chef d’un syndicat étudiant bolivien, a été arrêté samedi pour avoir perçu de manière frauduleuse un salaire du syndicat universitaire.

Max Mendoza, 52 ans, président de la Confédération universitaire bolivienne (CUB), «aurait bénéficié illégalement» d’un salaire mensuel de 21’870 bolivianos (environ 3150 dollars), selon le procureur de La Paz, William Alave. Ce salaire est similaire à celui d’un président d’université et proche de celui du président de la Bolivie, qui gagne environ 3500 dollars par mois. Mendoza, qui a suivi plusieurs cours depuis 1989, a échoué à plus de 200 matières et a obtenu zéro à plus d’une centaine de matières.