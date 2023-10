Le restaurant du téléphérique du Salève peine à trouver preneur

Trouver un exploitant pour le restaurant panoramique du téléphérique du Salève n’est pas chose aisée. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», un troisième appel d’offres vient d’être lancé, après l’échec des deux premiers – qui n’avaient attiré que deux repreneurs potentiels, écartés faute de garanties. Selon Laurent Terlinchamp, président de la société des cafetiers et restaurateurs du canton de Genève, l’établissement qui surplombe le canton du bout du lac n’est pas facile à prendre en main. L’homme explique qu’il est extrêmement tributaire de la météo (d’où une difficulté à gérer les stocks et le personnel) et qu’il ne jouit d’une forte affluence que trois ou quatre mois par année.