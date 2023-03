Zermatt (VS): Le restaurateur enragé contre les mesures Covid face aux juges

Nouvel épisode dans la saga qui oppose le tenancier de la Walliserkanne, à Zermatt (VS), et la justice valaisanne. Ce jeudi, le restaurateur était jugé à Viège pour n’avoir pas respecté les normes anti-Covid en vigueur à l’automne 2021, relaie la presse régionale. Le volet examiné fait figure d’élément déclencheur dans l’incroyable bras de fer qui a conduit à la fermeture forcée de l’établissement, à grand renfort de blocs de béton, quelques semaines plus tard.

Contrôle de police révélateur

Le 15 septembre 2021, l’exploitant aurait laissé des clients consommer dans son restaurant sans s’assurer qu’ils étaient bien en possession du certificat Covid, alors indispensable pour entrer dans un établissement public. C’est un contrôle de police qui avait permis de révéler cette lacune, selon l’acte d’accusation. «Il a agi en toute connaissance de cause, volontairement et intentionnellement», relève le Ministère public, qui a requis jeudi une amende de 600 francs ou une peine privative de liberté de six jours en cas de non-paiement de la somme. La défense plaide pour sa part l’acquittement complet, en arguant qu’aucune base légale suffisante ne permettait à un restaurateur de contrôler le statut vaccinal d’un client. Le jugement sera rendu ultérieurement.

Escalade et buzz national

Durant tout l’automne 2021, un improbable bras de fer avait opposé les tenanciers de ce restaurant de Zermatt farouchement opposés aux mesures anti-Covid et les autorités valaisannes. Sommés à plusieurs reprises d’appliquer les règles sanitaires strictes de l’époque, ils n’ont jamais obtempéré. Ils affichaient même publiquement leur défiance, que ce soit via le biais d’affiches ou sur les réseaux sociaux. Le gouvernement cantonal avait alors prononcé la fermeture des lieux, qui n’a jamais été respectée non plus. C’est pourquoi la police avait alors fait poser des blocs de béton devant l’établissement. Toujours pas suffisant pour empêcher les exploitants de travailler: ceux-ci avaient improvisé un bar sur ces barricades de fortune, suscitant une tempête médiatique dans tout le pays. Ce n’est qu’avec leur arrestation le 31 octobre 2021 que l’escalade s’est interrompue, ouvrant la voie au volet judiciaire. Depuis, plusieurs contre-plaintes ont également été déposées par les propriétaires de la Walliserkanne.