Élection présidentielle : Le résultat officiel ne sera connu que dans quelques jours au Pérou

Le Jury national électoral a entamé la révision des bulletins litigieux, qui, selon lui, pourrait prendre plusieurs jours avant la proclamation du résultat.

Le candidat Pedro Castillo était crédité jeudi soir de 50,20% des suffrages et sa rivale de droite Keiko Fujimori de 49,80%.

Pedro Castillo était crédité jeudi soir de 50,20% des suffrages et sa rivale de la droite populiste de 49,80%, soit un écart de 69’546 voix, selon l’Office national des processus électoraux (ONPE). Keiko Fujimori conteste cette avance et a demandé mercredi l’invalidation de quelque 200’000 bulletins, issus de 802 bureaux de vote, devant le Jury national électoral (JNE). Elle avait dénoncé lundi des «irrégularités», des «indices de fraude» et «une claire intention de saboter la volonté du peuple».