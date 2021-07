Périple d’éléphants en Chine : Le retardataire a été endormi puis renvoyé dans sa réserve

Depuis plusieurs mois, ce troupeau d’une quinzaine d’éléphants parcourt la province du Yunnan, à environ 500 km de leur réserve du Xishuangbanna.

Nouveau rebondissement en Chine dans l’incroyable pérégrination d’un groupe d’éléphants qui passionne le pays: le pachyderme distancé par le reste de la horde a été renvoyé dans sa réserve naturelle, ont indiqué les autorités. Le troupeau d’une quinzaine d’animaux parcourt depuis plusieurs mois la province du Yunnan (sud-ouest). Ils se trouvent à environ 500 km de leur réserve du Xishuangbanna, une région frontalière du Laos et de la Birmanie. La pérégrination des éléphants est surveillée en permanence par des drones et des agents qui interviennent pour évacuer les populations sur leur passage. Les dégâts occasionnés ont déjà été évalués à plus d’un million d’euros.