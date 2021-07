Yverdon-les-Bains (VD) - Le retour à la normale sera long, après les inondations

« On est dans une situation inquiétante, mais on a confiance dans les infrastructures qui ont été mises en place » , affirme Pierre Dessemontet , syndic d’Yverdon-les- B ains. Le niveau du lac de Neuchâtel a atteint ce week-end une hauteur record de 430 , 73 mètres , soit 29 centimètres de plus que lors des inondations de 2015 à Yverdon-les- B ains. La crise a pu être stabilisée, et les autorités s ’ attèlent désormais à garder la situation sous contrôle. Les fermetures et restrictions d’accès resteront de mise ces prochains jours.