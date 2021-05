Football - Le retour de Benzema sportivement indiscutable

Karim Benzema avec le maillot des Bleus. Une évidence d’un point de vue sportif. AFP

Un million de tweets en deux heures. L’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France a déclenché une avalanche de réactions. La toile s’était déjà enflammée suite aux premières rumeurs. Elle s’est déchaînée une fois la nouvelle confirmée par le sélectionneur Didier Deschamps mardi soir.

Le monde du foot s’en est évidemment réjoui en premier lieu. Kylian Mbappé, notamment, s’est fendu d’un photo-montage où il se congratule avec son futur coéquipier. Il est vrai que l’association entre les deux hommes pourrait faire cauchemarder certains défenseurs.

Les politiques ne sont pas restés muets non plus. La ministre des Sports Roxana Maracineanu fut ainsi la première à exprimer sa satisfaction sur Twitter en se disant «très heureuse de revoir Karim Benzema en équipe de France».

«Une bonne nouvelle»

Mais les esprits chagrins n’ont pas attendu leur reste pour sortir du bois. Les détracteurs ont ainsi avancé des arguments qui sortent du cadre du football pour exprimer leur désaccord. Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national, a ainsi qualifié, notamment, Benzema de «Français de papier».

Reste que le monde du football ne peut que se réjouir du retour en grâce de l’attaquant du Real Madrid et de sa présence lors de l’Euro qui débutera le 11 juin prochain. «C’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France. Mais également pour tous les amoureux de football. Cela ajoute un argument de poids pour pimenter et suivre cet Euro. On aime voir Benzema avec le Real Madrid. On aimera le voir à l’œuvre avec la France», se réjouit Alexandre Comisetti.

«D’un point de vue purement sportif, il n’aurait jamais dû quitter l’équipe de France. Il fait clairement partie des meilleurs avant-centres du monde. Il marque, il fait marquer, il joue pour l’équipe», prolonge Gérard Castella.

Le pragmatisme de Deschamps

Mis au ban en 2015 suite à l’affaire dite de la sextape, Karim Benzema retrouvera donc le maillot bleu. Pour le bien de l’équipe de France avant tout. «L’histoire est peut-être un peu moins belle présentée ainsi, mais Didier Deschamps est quelqu’un de pragmatique. Les résultats entrent en ligne de compte. II ne veut pas se rendre à un grand tournoi sans avoir mis tous les arguments possibles de son côté», note Alexandre Comisetti.

L’ancien international étaye: «Jusqu’ici, le sélectionneur était conscient de pouvoir se passer de lui parce qu’Olivier Giroud faisait le boulot. La France s’est hissée en finale de l’Euro 2016 et a remporté la Coupe du monde 2018 sans Benzema. Aujourd’hui, Deschamps est conscient que Giroud est davantage un «grand frère» et un joker. Et qu’il n’est plus possible de se passer d’un joueur de la trempe de Benzema.»

Dans un monde où les égos sont parfois surdimensionnés, l’attaquant a su faire profil bas. Son sélectionneur également – «J’ai fait en sorte de mettre mon cas personnel de côté», a avoué Didier Deschamps – pour en arriver à cette issue heureuse. «Benzema a largement payé la note en étant écarté durant six ans. Dans le football, il ne fait pas bon rester en froid avec quelqu’un. On recroise souvent les gens. S’il n’y a pas manque de respect, on peut toujours recoller les morceaux», analyse encore Gérard Castella.

Vu son palmarès et ses performances, personne dans le groupe ne va contester son retour Gérard Castella

Référence est faite à la relation entre l’entraîneur et le joueur. Car, vu les réactions des joueurs français, il n’y a pas de raison que le retour de Benzema soit source de conflit. «Il a trouvé sa mise à l’écart injuste, sans toutefois faire de vagues», reprend Gérard Castella. «La presse française aime bien cultiver la polémique. Chaque mot de Benzema ou de Deschamps était disséqué, interprété. Mais les deux hommes ont dû faire preuve de prudence. Cela fait plus de dix ans que Benzema joue au Real Madrid. Il est constamment sous les feux de la rampe. Pourtant, on ne le voit pas dans la presse à scandale», abonde Alexandre Comisetti.