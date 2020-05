France

Le retour de Catherine et Liliane

Dix mois après avoir quitté le petit écran, le duo formé par Alex Lutz et Bruno Sanches a repris du service sur Instagram

Les fans de Catherine et Liliane sont ravis. Disparues du petit écran depuis juillet 2019, les deux secrétaires de rédaction ont profité du confinement pour se retrouver sur Instagram . Un premier épisode a été posté vendredi 1er mai. «Catherine et Liliane aussi se font désormais leur apéro en visio! Pas toujours simple la technologie pour nos deux vieilles copines», était-il écrit en légende de la vidéo.

Une deuxième discussion, mélangeant code secret, fiche S et vie de couple a été partagée deux jours plus tard et, malgré plusieurs mois d’absence, les deux amies n’ont rien perdu de ce qui faisait leur charme quand elles étaient sur Canal+.