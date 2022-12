Euro 2024: La Suisse fera son retour à la compétition en Serbie

Une décision surprenante étant donné la rivalité opposant la Suisse et la Serbie. En effet, la relation entre ces deux sélections n’est pas au beau fixe. Pour rappel, les premières polémiques avaient eu lieu lors de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsque, pour des raisons politiques, Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner et Xherdan Shaqiri avaient célébré la victoire en affichant l’aigle albanais avec leurs mains. Des célébrations qui avaient fortement déplu aux supporters et aux joueurs serbes. La tension est encore montée d’un cran le 2 décembre dernier, après la victoire 3-2 en faveur de la Nati durant la 3e journée de Coupe du monde au Qatar. De nouvelles provocations ont eu lieu et certaines disputes ont éclaté. L’accueil à Novi Sad risque d’être glacial pour Granit Xhaka et ses coéquipiers.