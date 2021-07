Météo : Le retour de la pluie menace à nouveau lacs et rivières

Les fortes précipitations attendues samedi vont à nouveau gonfler les cours d’eau. Des crues ne sont pas exclues dans la Broye.

Si le niveau des lacs et des rivières en Suisse reste élevé, cela ne va pas aller en s’améliorant. Les météorologues préviennent déjà: samedi, la pluie fera son grand retour. Le canton de Vaud a pris déjà des mesures en activant des mises en garde sur Alertswiss. Il met en garde contre les crues de la Broye et les possibles débordements des lacs de Neuchâtel et de Morat.