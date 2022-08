Météo en Suisse: le retour de la pluie se confirme

Météo : Un bref intermède pluvieux avant le retour de la chaleur

Après une journée encore radieuse et chaude ce mardi, un couloir dépressionnaire va se creuser mercredi sur la France, permettant à de l’air humide et instable d’affluer depuis la Méditerranée vers nos régions. Le tout dans une atmosphère plus fraîche. Plusieurs vagues de précipitations et d‘orages vont se succéder jusqu’au week-end. Ainsi, tout le territoire peut espérer un arrosage plus ou moins copieux.