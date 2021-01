Hollywood : Le retour de Lara Croft se fera dans les salles de cinéma

On ne sait toujours pas quand sera tournée ni à quelle date sortira la suite de «Tomb Raider», mais le projet évolue, avec un nouveau nom derrière la caméra.

Depuis que le «Tomb Raider» de 2018, avec Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft, avait engrangé 275 millions de dollars au box-office mondial, une suite est annoncée. Avec toujours l’actrice suédoise de 32 ans (Oscar du meilleur rôle secondaire féminin pour «The Danish Girl») en tête d’affiche. Mais les temps sont durs, les dates de tournage, et donc de sortie, repoussées sans cesse…

Voilà, nous apprend Deadline , que le réalisateur attaché au projet, Ben Wheatley, a été remplacé par Misha Green. Ce sera le premier passage derrière la caméra pour la créatrice de «Lovecraft Country», diffusé en 2020 sur Canal+. Cette série qui a cartonné sur HBO vient de décrocher 5 nominations aux Critics Choice Awards et a d’ores et déjà remporté le Critics Choice Super Award 2021 de la meilleure série d’horreur.

La productrice et scénariste californienne de 36 ans n’a pas caché sa joie sur son compte Twitter :

La bonne nouvelle, pour les fans de Lara Croft et de cinéma, c’est que MGM prévoit de sortir le film dans les salles obscures aux États-Unis et dans le reste du monde (via Warner Bros).