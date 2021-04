Netflix : Le retour de «Master of None» est confirmé

La série revient pour une troisième saison au mois de mai 2021, mais ne sera plus centrée sur le personnage de Dev.

Cela faisait quatre ans que les fans de «Master of None» attendaient la suite de la série qui suit un trentenaire new-yorkais acteur dans des publicités. Leur patience a été récompensée puisque Netflix a annoncé que la saison 3 serait disponible en mai, sans donner de date précise pour le moment.

Son titre, lui, est connu. Elle s’intitulera «Master of None Presents: Moments in Love», selon indiwire.com.