France : Sexion d’Assaut est annoncé en concert

Le groupe emmené par Gims et Black M va mettre fin à plusieurs années de pause. Il remontera sur scène en 2021.

«On a remboursé ou replacé 450’000 places à cause de la pandémie. On n’a aucun artiste, j’espère que ce sera pour l’année prochaine. Un concert est programmé pour fin janvier, il s’agit de Sexion d’Assaut, la reformation du groupe avec Gims», a dit Jacky Lorenzetti. Il n’en fallait pas plus pour les sites consacrés au hip-hop reprennent la nouvelle et que les fans s’enflamment.