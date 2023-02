Royaume-Uni : Le retour de Truss et Johnson, nouvelle épine dans le pied de Sunak

Evincés avec fracas du pouvoir, Boris Johnson et Liz Truss font un retour remarqué sur le devant de la scène politique britannique, accroissant la pression sur l’actuel Premier ministre Rishi Sunak , déjà fragilisé par des affaires dans son gouvernement et une crise sociale qui dure.

Truss sort de son silence

Contraints de quitter Downing Street – le premier chassé après des mois de scandales, et la seconde après seulement 49 jours et une politique qui a déclenché une panique sur les marchés financiers – ils sont tous deux sortis de leur silence médiatique cette semaine. Si Boris Johnson n’avait pas totalement disparu du paysage, affichant épisodiquement son soutien à l’Ukraine et au Brexit, Liz Truss avait fait jusqu’ici profil bas.

Dimanche, l’ancienne Première ministre a fait sa première expression publique depuis son départ en octobre, sous la forme d’une longue tribune dans le journal conservateur «Sunday Telegraph» dans laquelle elle persiste et signe sur son programme et critique la politique fiscale de Rishi Sunak. Elle y accuse «l’écosystème économique orthodoxe» et «un manque de soutien politique» d’avoir causé sa chute et presse le parti conservateur de revenir à ses racines en baissant les impôts.