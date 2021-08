Transition - La compagnie Swiss suspend le survol de l'Afghanistan

«Etant donnée la situation sécuritaire qui se dégrade, nous plaidons et travaillons à assurer, et appellons toutes les parties à respecter et faciliter le départ sécurisé et ordonné de tous les citoyens étrangers et afghans qui souhaitent quitter le pays», indique le texte. «Ceux qui se trouvent en position de pouvoir et d’autorité dans tout l’Afghanistan portent la responsabilité (...) de la protection des vies humaines (...) et pour la restauration immédiate de la sécurité et de l’ordre civil», souligne-t-il.