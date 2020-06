Le retour du public dans les stades est menacé

Rédiger un nouveau commentaire

Ras le bol de cette dictature 22.06.2020 à 15:12

Protégeons les personnes à risque et foutons la paix aux autres. Merci Covid, maladie qui s'attaque aux personnes âgées et aux personnes fragiles. Est-ce que ces personnes se protègent... Pour beaucoup d'actifs, non... Ils font leurs choix, nous aussi. Mes parents 75 et 65 ans décident librement d'être en contact ou non, et ils ont bien raison. Personne ne demande à ces gens s'il veulent ce qui se passe. On leur fait peur, on impose et après on dit qu'ils sont d'accord...