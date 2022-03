Genève : Le retour du salon horloger voilé par l’Ukraine et la pandémie en Chine

Le salon de la haute horlogerie fait son retour mercredi à Genève mais le conflit en Ukraine et les confinements en Chine jettent un voile sur cet événement attendu après deux ans de pandémie.

Du 30 mars au 5 avril, 38 des plus grandes marques horlogères, dont Rolex, Patek Philippe, Cartier, Hublot ou Tag Heuer, viennent présenter leurs nouveautés à Palexpo, le grand centre de congrès genevois, pour le premier grand événement horloger depuis deux ans.

«Nous sommes extrêmement heureux d’avoir réussi à mettre sur pied ce rendez-vous majeur de la haute horlogerie dans un contexte sanitaire et humain difficile», a déclaré Emmanuel Perrin, le président de la Fondation de la haute horlogerie, dans un communiqué. Après deux années de pandémie et des éditions 100% à distance, «il était important de pouvoir réunir à nouveau les principaux acteurs de notre industrie», a-t-il ajouté.

Traditionnellement, de nombreux détaillants viennent alors en Suisse afin de passer leurs commandes annuelles pour leurs boutiques. Mais à l’ère du numérique, ce salon devient aussi un précieux outil de communication pour toucher les fans d’horlogerie sur les réseaux sociaux, à grand renfort de vidéos et présentations en ligne durant l’événement.

Doutes sur la reprise

Après une chute de 21,8% en 2020, les exportations de montres suisses ont rebondi de 31,2% en 2021, selon les douanes, dépassant leur niveau d’avant-pandémie mais aussi leur record historique de 2014. Et pour janvier et février, elles ont encore accru de 15,7% par rapport aux deux premiers mois de 2021, selon la fédération horlogère.

Mais le secteur dépend étroitement du tourisme et de l’envie de consommer. La Russie est de surcroît un important fournisseur d’or, métaux précieux et diamants. Les confinements en Chine, un des plus gros marchés pour l’horlogerie suisse, ajoute une ombre supplémentaire au tableau.