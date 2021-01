Les spécialistes le savent, au vu des quantités de neige fraîche tombées ces derniers jours et le retour éclair du beau temps, il va être difficile pour les skieurs et randonneurs de résister à l’appel des pistes, dimanche.

Les prévisions météorologiques pour le 31 janvier. MeteoNews

La relative accalmie prévue pour dimanche pourra laisser place à des moments ensoleillés, bienvenus après le temps particulièrement maussade de ces derniers jours. Mais il n’est malheureusement pas question de baisser la garde.

«Comme on le dit depuis des jours, la situation est préoccupante et le restera. Nous avons connu cette semaine une période en degré de danger 5, un degré très rarement annoncé, avant que ce niveau ne s’établisse au niveau 4 dans tout le Valais et la Suisse centrale. Ces niveaux de danger ont été confirmés par la très grande taille des avalanches qui se sont déclenchées spontanément», confirme Pierre Huguenin, responsable de l’antenne valaisanne de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF)

Les spécialistes, dont les météorologues, le savent: au vu des quantités de neige fraîche tombées ces derniers jours et du retour très passager du beau temps dimanche, il va être difficile pour les skieurs et randonneurs de résister à l’appel des grands espaces. «C’est compréhensible, mais il sera primordial de suivre les indications des autorités et des domaines skiables et de ne quitter les domaines sécurisés qu’avec la plus grande prudence car la gestion de la situation avalancheuse requiert beaucoup d’expérience », continue Pierre Huguenin.

Ces derniers trois jours, des dizaines de grandes avalanches spontanées sont tombées en Valais. Un chiffre élevé, selon l’expert. «Des minages préventifs ont également été réalisés, lorsque cela était possible, afin de sécuriser les domaines skiables.» À noter que certaines routes ont dû être fermées et des habitations évacuées, notamment dans le Val Ferret, le Val d’Anniviers et à Rarogne.