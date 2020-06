Fribourg

Le retour du virus sape la fête de fin d’année scolaire prévue à Globull

Trop de cas en Gruyère, et trop de personnes en quarantaine: les autorités cantonales et le préfet ont décidé d’annuler une soirée destinée aux élèves, programmée ce mercredi dans le club bullois.

L'évolution des cas positifs au Covid-19 suscite quelques inquiétudes dans le canton de Fribourg. Dix-sept cas supplémentaires ont été diagnostiqués depuis le 19 juin et 117 personnes sont en quarantaine, dont une cinquantaine dans le district de la Gruyère.

Du coup, les autorités sanitaires cantonales et le préfet de la Gruyère ont décidé d’interdire une manifestation prévue ce mercredi soir dans la salle Globull, à Bulle, dans le souci de ne pas créer un foyer épidémiologique, a indiqué la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). La soirée, sur le thème de la fin des examens et de la scolarité, devait rassembler 500 jeunes.