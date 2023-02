Tennis : Le retour en force de Carlos Alcaraz

Vainqueur à Buenos Aires, l’Espagnol a conforté sa deuxième place au classement ATP, toujours mené par Novak Djokovic. Stan Wawrinka a gagné 25 places et se rapproche du Top-100.

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Rotterdam, fait lundi son retour dans le Top 10 (8e) du classement ATP, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic et au sein duquel le dauphin Carlos Alcaraz, titré à Buenos Aires, a mis fin avec éclat à une longue absence.

L’Espagnol, absent plus de trois mois entre une déchirure abdominale fin 2022 et une blessure musculaire début 2023, s’est imposé en Argentine et conserve ainsi une avance respectable sur le Grec Stefanos Tsitsipas, dernier occupant du podium.