Football : Le retour gagnant de Karim Benzema

Après son départ précipité du Qatar, le Français a retrouvé officiellement les terrains vendredi soir. Il a marqué deux fois et le Real Madrid a battu Valladolid (2-0) en Liga.

Courtois a une nouvelle fois été décisif

Sous les yeux de deux illustres présidents présents en tribunes (Florentino Perez et Ronaldo Nazario), le Real met ainsi la pression sur le Barça, qui devra faire de même lors du derby catalan samedi.

Valladolid, pour sa part, cale à la 15e place… et devra sans doute composer sans Roque Mesa, visiblement blessé aux ischio-jambiers et évacué sur civière à l’heure de jeu vendredi soir, avant d’être remplacé par Kike Perez.

Séville est dans la zone rouge

Plus tôt dans la journée, Getafe s’est éloigné de la zone rouge en dominant Majorque 2-0 grâce à un doublé de Borja Mayoral (51e, 78e). Cadix et Almeria n’ont pas réussi à se départager (1-1), tout comme le Celta Vigo et le Séville FC (1-1).