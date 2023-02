Le retour inespéré de d’Ilka Stuhec aux Mondiaux de ski alpin

Pour se donner une dernière chance, la lauréate du globe de descente en 2017 a rajeuni son staff en engageant l’ancien skieur serbe Marko Vukicevic (30 ans) pour épauler sa mère au coaching. «J’ai choisi un entraîneur plus jeune, éclate de rire la Slovène après le super-G de Méribel, où elle a terminé 12e. On a un bon feeling!» Selon Stefan Abplanalp, leurs chemins se seraient séparés car ce dernier voulait changer de voie et Ilka Stuhec avait besoin d’une nouvelle source de motivation.

Mais c’est surtout son pari audacieux de changer de matériel, passant de Stöckli à Kästle, qui semble porter ses fruits. «Une bonne partie de mon succès retrouvé est liée à ce transfert, confirme la Slovène. J’ai senti que je pouvais reprendre confiance dès les premiers virages, être décontractée et bien skier. Cela m’a aidé mentalement et j’ai pu prendre un nouveau départ.»

Le «all-in» de Stuhec

Selon son ex-coach, le choix est courageux, car Kästle n’était pas sur le marché dans les disciplines de vitesse. Mais la marque autrichienne a énormément investi pour Ilka Stuhec et la Tchèque Ester Ledecka, en engageant notamment Guntram Mathis, dit «Tchunti», l’ancien serviceman d’Alexis Pinturault. «Ilka pouvait participer au développement et ça lui a donné cette nouvelle motivation qu’elle recherchait, rajoute l’actuel consultant à SRF. Et contrairement à Michelle Gisin, qui a dû tout changer (chaussures, fixations et plaques) en plus des skis, Ilka a pu garder ses chaussures (ndlr: car Kästle n’en produit pas).»