Lutte contre les bouchons : Le retour potentiel des camions la nuit fait déjà grincer des dents

Actuellement, les camions n’ont le droit de rouler, sauf autorisation spéciale, que de 5h le matin à 22h le soir. Leur permettre de rouler plus longtemps de nuit pourrait peut-être libérer les routes la journée.

On l’a appris ce mardi via le «Tages-Anzeiger»: la Confédération songerait à introduire le 60 km/h sur les autoroutes pour éviter les embouteillages aux heures de pointe. Mais ce n’est pas la seule idée des services de Simonetta Sommaruga pour fluidifier le trafic: toujours selon le «Tagi», l’Office fédéral des routes (OFROU) réfléchirait aussi à interdire la voie de gauche aux camions. Mais aussi et surtout à assouplir l’interdiction qui leur est faite de rouler de nuit.