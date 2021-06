Jeux vidéo - Le retour remarquable d’une licence à succès

Alors que Sony a choisi des titres ardus comme «Demon’s Souls» et «Returnal» pour attirer le chaland sur son dernier fleuron, les joueurs moins expérimentés vont enfin pouvoir prendre leur revanche. Et c’est ainsi que l’on retrouve le lombax Ratchet et son compère robotique Clank dans une nouvelle passe d’armes hallucinante face à l’abominable Docteur Néfarious. En effet, on a l’impression de jouer à une oeuvre réalisée par l’équipe de Pixar, avec des animations tout simplement exceptionnelles. Si le scénario et le gameplay alternant entre phases de tir, réflexion et plateformes restent classiques, l’utilisation des failles temporelles permettant de passer en un clin d’œil d’un monde à l’autre force le respect. Tout comme la mise en scène et les graphismes qui prouvent que l’on est bien sur une machine qui en a sous le capot.