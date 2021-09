Football : Le retour rocambolesque de Griezmann à l’Atlético

Au bout de la nuit, Antoine Griezmann, qui avait quitté l’Atlético Madrid avec fracas en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone, va faire le chemin inverse et revenir chez les «Colchoneros».

Il s’agit de la plus grosse opération de ce bouillant dernier jour du marché des transferts estival pour les Catalans, qui ont tout fait pour dégraisser leur effectif et libérer de la masse salariale.

Amer au Barça

Après Luis Suarez, parti l’été dernier pour rejoindre lui aussi l’Atlético, après Lionel Messi, parti libre au Paris Saint-Germain il y a trois semaines, c’est une troisième superstar qui quitte la Catalogne, en l’espace d’un an. Et pour Griezmann, ce retour à l’Atlético a un goût amer.

Celui qui est l’un des transferts les plus chers de l’histoire du club blaugrana (120 millions d’euros) n’a jamais montré le niveau qu’il avait affiché sous les couleurs de l’Atlético. Dans l’ombre de Lionel Messi, il n’a jamais trouvé sa place, et n’a offert que de brefs aperçus de son talent.

Retrouvailles tendues

Son retour dans la capitale espagnole s’annonce tendu: pour sa première au Wanda-Metropolitano, le 1er décembre 2019, «Grizou» avait été sifflé et hué à chaque touche de balle, et les supporters rojiblancos avaient déployé une banderole «Tu as voulu te faire un nom, mais tu as oublié d’être un homme».