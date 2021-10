Arts martiaux mixtes : Le retour sur le ring de la finaliste de Koh-Lanta a été compliqué

Lucie Bertaud s’est inclinée samedi soir à Paris pour son premier combat de MMA depuis sa défaite en juin lors de la finale de la célèbre émission télévisée.

Battue par TKO après un violent coup de coude, Lucie Bertaud n’a pas réussi son retour sur les rings, plus d’un an après son dernier combat. La Française de 36 ans, qui s’était inclinée contre Maxine en juin lors de la finale de «Koh-Lanta, Les armes secrètes», a subi la loi de la Vénézuélienne Karla Benitez, samedi au Zénith de Paris à l’occasion de l’événement Hexagone MMA 2.

Lucie Bertaud n’avait plus combattu depuis un peu plus d’une année et plusieurs de ses ex-collègues aventuriers avaient fait le déplacement pour l’encourager. «Merci à tous de votre soutien dans la victoire comme dans la défaite. J’aurais voulu vous rendre beaucoup plus fière, j’avais beaucoup de pression. Je vous aime beaucoup», a remercié l’ancienne candidate de Koh-Lanta.