Retour sur scène des Pussycat Dolls compromis

Pop : Le retour sur scène des Pussycat Dolls est compromis

La première tournée du girls band, depuis le Doll Domination Tour en 2009, a du plomb dans l’aile.

La tournée des Pussycat Dolls, reportée en 2020 à cause de la pandémie, pourrait être annulée. Un différend oppose la créatrice du groupe, Robin Antin, à la célèbre membre du quintet Nicole Scherzinger. Selon la plainte déposée par la première, la chanteuse de 43 ans refuse dés­ormais de monter sur scène et veut renégocier à la hausse son contrat, signé en 2019. L’avocat de Scherzinger a nié en bloc ces affirmations et accuse Antin de vouloir profiter de la renommée de sa cliente «pour se sortir du gouffre financier dans lequel elle se trouve». Seule certitude, pour Live Nation, promoteur de la tournée, les carottes sont cuites. Arguant que les shows des Pussycat Dolls ne pouvaient être programmés, il a demandé à Antin de rembourser 550’000 francs d’avance sur la tournée.

On rappellera qu’en janvier 2021, les fans du célèbre girls band de pop s’étaient réjouis en apprenant que The Pussycat Dolls avait enregistré une poignée de nouvelles chansons. Suite à l’embrouille entre Robin Antin et Nicole Scherzinger, il n’est plus certain qu’elles paraissent de sitôt.