ISS : Le retour sur Terre des astronautes, dont Pesquet, est repoussé

Les vents violents rendent l’amerrissage prévu de l’équipage de Crew-2, composé notamment de Thomas Pesquet, non raisonnable. Il est reporté de quelques heures.

Le retour sur Terre de l’astronaute français Thomas Pesquet et de ses trois coéquipiers a été retardé de plusieurs heures et aura lieu finalement mardi à l’aube, a annoncé dimanche la NASA, en raison de «vents violents à proximité de la zone d’amerrissage».

L’équipage de Crew-2, composé de Thomas Pesquet, du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, rentrera sur Terre avant l’arrivée à bord de l’ISS des quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé notamment à cause de la météo.