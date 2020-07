PRÉSENTATION

Le retour tonitruant d’un vieux baroudeur

Le légendaire tout-terrain américain Ford Bronco fait son grand retour et bénéficie par la même occasion de sa propre sous-marque. Il ne sera toutefois pas officiellement commercialisé en Europe.

La version quatre portes est disponible avec un toit souple ou rigide. Le toit et les portes sont démontables, comme c’est le cas pour la Jeep.

À l’instar de sa principale concurrente, la Jeep Wrangler Rubicon, Ford proposera une version châssis court et une version tout-terrain, plus longue.

En 2021, le nouveau Ford Bronco sera commercialisé sous sa propre sous-marque en versions deux et quatre portes, ainsi que sous la forme d’un SUV.

Il y a vingt-quatre ans, le Ford Bronco prenait sa retraite après trente ans de bons et loyaux services. Le légendaire 4x4 américain fait désormais son grand retour et c’est en grande pompe que les Américains ont présenté la nouvelle génération, qui bénéficie par la même occasion de sa propre sous-marque. Du coup, quand le nouveau Bronco au design rétro chic fera son apparition sur le marché dès l’année prochaine en versions deux et quatre portes, ainsi qu’en version SUV «Sport», ce n’est pas le logo Ford que l’on trouvera sur les véhicules. Dorénavant, les tout-terrain seront commercialisés directement sous la marque «Bronco», avec un cheval qui rue comme logo.