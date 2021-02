Olivier Giroud est un habitué des gestes spectaculaires. Des fois, ça finit par une blessure de l'adversaire, comme lorsqu'il avait vilainement blessé Steve von Bergen en 2014. Mais ça peut aussi finir en but venu d'ailleurs.

En 2017, il avait notamment nettoyé la lucarne du but de Crystal Palace, d'un coup du scorpion absolument hallucinant. Quelques mois plus tard, il inventait une volée venue d'ailleurs pour battre l'Etoile Rouge Belgrade. Il y a eu aussi, entre autres, deux coups de patte d'école avec le maillot bleu, contre la Norvège et la Suède.