États-Unis : Le retrait américain d’Afghanistan est une «erreur», selon George W. Bush

Dans un entretien publié mercredi, l’ex-président américain critique le départ annoncé des troupes étrangères basées dans la république islamique.

Les femmes, comme les Afghans travaillant avec les armées occidentales, «vont juste être laissées derrière pour être massacrés par ces gens très brutaux, et cela me brise le cœur», déplore-t-il dans cet entretien accordé à l’occasion d’une visite d’Angela Merkel à Washington. La chancelière rencontrera jeudi à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden.

Le chef des forces américaines et de l’Otan en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a passé la main lundi lors d’une cérémonie rappelant l’imminence du retrait définitif des troupes étrangères du pays. Ce passage de flambeau est une des dernières étapes avant le départ définitif des troupes étrangères, censé se terminer d’ici fin août. Environ 2500 soldats américains – et 7000 d’autres pays – étaient présents en Afghanistan lorsqu’ils ont entamé début mai leur retrait.

Les États-Unis et les talibans ont signé le 29 février 2020 à Doha un accord historique prévoyant le retrait des forces étrangères en échange de garanties de sécurité et de l’ouverture de négociations entre les rebelles et le gouvernement afghan. Mais ces discussions sont actuellement au point mort.

Merkel, une «femme qui n’a pas peur de diriger»

«Madame Merkel a apporté classe et dignité à son importante fonction. Elle prenait des décisions très difficiles, et le faisait en tenant compte de ce qui était le mieux pour l’Allemagne, en restant toujours fidèle à ses principes», souligne l’ex-président, saluant «un leader compatissant, une femme qui n’a pas peur de diriger».

Il rend notamment hommage à la longévité au pouvoir d’Angela Merkel, qui quittera la chancellerie à l’automne, toujours parmi les personnalités les plus populaires en Allemagne. «C’est assez étonnant quand on y pense», note George W. Bush, pour qui «cela montre la confiance que les électeurs allemands ont en elle».

Il salue encore sa politique d’accueil de réfugiés syriens et irakiens en 2015 et 2016. «Ma première réaction a été qu’elle est une femme au grand cœur. Et je suis sûr qu’elle était motivée par la compassion humaine. Et, vous savez, c’était clairement une décision politique difficile pour elle, mais elle a pris ses responsabilités», assène-t-il.