Afghanistan : Le retrait américain s’accélère, le président afghan à la Maison-Blanche

Le président Biden reçoit la semaine prochaine son homologue afghan Ashraf Ghani à la Maison-Blanche, au moment où le retrait américain s’accélère et où les inquiétudes s’intensifient quant à l’avenir du pays.

«La visite du président Ghani et du Dr Abdullah mettra en évidence le partenariat durable entre les États-Unis et l’Afghanistan, au moment où le retrait militaire se poursuit», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Depuis l’annonce du président américain, les opérations de retrait se sont accélérées, au point qu’elles ont déjà été réalisées à plus de 50%. Mais ce retrait n’a fait qu’exacerber la peur de nombreux Afghans, qui redoutent de voir les talibans revenir au pouvoir et imposer le même régime fondamentaliste que lorsqu’ils gouvernaient le pays, entre 1996 et 2001. Car en parallèle, les forces afghanes perdent du terrain face aux talibans à un rythme alarmant depuis début mai, ce qui a poussé le président Ghani à remplacer ce week-end ses ministres de l’Intérieur et de la Défense.