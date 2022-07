YouTube : Le retrait du stream de Lofi Girl attriste les internautes

Une mauvaise nouvelle attendait les adeptes de hip-hop lo-fi sur YouTube. Depuis deux jours, la radio «lofi hip-hop - beats to relax/study» de la populaire chaîne YouTube Lofi Girl n’est plus accessible. Diffusant 24 h/24 depuis deux ans de la musique pour se relaxer et étudier, le stream, qui dépasse les 668 millions de vues, a cessé de fonctionner à la suite d’une demande de retrait pour violation de droits d’auteur. De quoi provoquer la tristesse et l’indignation des fans de la célèbre chaîne, connue pour son image de vignette qui s’inspire des films d’animation japonais, qui appellent à son retour via le hashtag #BringBackLofiGirl. Montrant une jeune fille en train d’étudier avec un casque sur les oreilles, pendant que son chat regarde par la fenêtre, elle a même inspiré Will Smith et des costumes pour Halloween.