En Floride, l'avenir des travailleurs sans papiers est menacé

«Nous payons nos impôts ici»

Benjamin Perez et son neveu déplorent que les autorités les assimilent à la criminalité et ont le sentiment d’être les victimes des ambitions de Ron DeSantis. «Tous les politiques veulent leur part du gâteau, et c’est nous qui payons les pots cassés», dit Benjamin Perez. «Nous sommes venus pour travailler, nous envoyons de l’argent à nos familles, nous le dépensons ici et nous payons nos impôts. C’est injuste.»