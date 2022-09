US Open: Le rêve américain de Frances Tiafoe se poursuit

Le king du tie-break

Durant deux sets et demi, aucun des deux joueurs n’a égaré son service. Alors il a fallu s’en remettre à deux tie-breaks. Là où le Russe s’est un peu crispé, l’Américain a encore élevé le niveau de son tennis. Lors des deux jeux décisifs, il n’a égaré que trois points, dont un lors du premier set sur une balle mal jugée et retombée sur la ligne alors qu’il fêtait déjà le gain du set. Davantage amusé que perturbé par cet épisode, il a asséné un ace, comme si de rien n’était.

Le second tie-break s’est apparenté à une espèce de chef-d’œuvre immaculé: trois aces, un service gagnant et trois retours d’une folle agressivité dont deux suivis d’une délicieuse volée amortie. Sept zéro, le compte était bon. Depuis le début du tournoi, l’Américain a disputé six tie-breaks et, signe d’une extraordinaire solidité mentalo-nerveuse, les a tous remportés.