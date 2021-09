Natation - Le rêve américain de Noé Ponti a pris l’eau

Le rêve américain de Noé Ponti a fait long feu. Le nageur tessinois, qui s'était exilé aux Etats-Unis pour continuer sa progression tout en étudiant à l'université, a décidé de rentrer à la maison. «Je me suis résolu, avec mes proches, à rentrer au Tessin, où je reprends l'entraînement avec Massimo Meloni et Andrea Mercuri», a annoncé dimanche sur Facebook le médaillé de bronze du 100m papillon aux JO de Tokyo.

Arrivé le 19 août à Raleigh, en Caroline du Nord, a rapidement ressenti le mal du pays: «Ces dernières semaines, j'ai ressenti une fatigue de plus en plus importante, surtout du point de vue mental. Or, pour pouvoir m'entraîner efficacement et obtenir des bons résultats, il est nécessaire que je me sente bien, a justifié le Tessinois. Je dois retrouver mes bases».