Euro 2020 : Le rêve danois continue

Thomas Delaney (1-0, 5e) et Kasper Dolberg (2-0, 42e) ont permis à leur équipe d’atteindre les demi-finales. Le 5e but de Patrik Schick de la compétition (2-1, 49e) n’a rien pu y changer.

Jannik Vestergaard, Joakim Maehle et Thomas Delaney célèbrent après un but de leur équipe.

Le Danemark, toujours porté par la mystique de Christian Eriksen, s’est qualifié pour la quatrième demi-finale d’Euro de son histoire en battant la République tchèque (2-1) et son buteur Patrik Schick, samedi à Bakou. Il y a quelque chose de béni au royaume de Danemark, comme l’idée d’un destin. Les Rouges iront au pays de Shakespeare défier l’Angleterre ou l’Ukraine (coup d’envoi 21h00) pour continuer de marcher sur les traces de poudre de la «Danish Dynamite», championne d’Europe en 1992.

Cet été-là, l’équipe était arrivée en sandales, après le bannissement de la Yougoslavie déchirée, et sans son meilleur joueur, Michael Laudrup, fâché avec son sélectionneur. En 2021, elle reste une surprise et elle est privée de son meilleur joueur, Christian Eriksen, victime d’un accident cardiaque sur le terrain au premier match avant d’être réanimé à même la pelouse et tiré d’affaire, un drame qui a ému la planète entière.