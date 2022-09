Le rêve de Tones and I: avoir une équipe de basket

Australie : Le rêve de Tones and I: posséder une équipe de basket

De Tones and I, on connaît les tubes «Dance Monkey», «Fly Away» ou encore « Eyes Don’t Lie ». Ce que l’on sait moins, c’est que la chanteuse australienne de 29 ans est une passionnée de basket. Dans une interview accordée au «Daily Telegraph» après s’être produite lors de l’ouverture de la Coupe du monde féminine de basketball mercredi 21 septembre 2022 à Sydney, l’artiste a confié que ce sport était presque une religion pour elle.

«Le basket m’a permis de comprendre qui j’étais. Il m’a appris la discipline, la volonté, la résilience et la force. La seule raison pour laquelle j’ai arrêté d’y jouer c’est parce que je suis devenue chanteuse de rue», a-t-elle raconté. Tones and I, dont on attend toujours le deuxième album, aimerait aujourd’hui devenir propriétaire d’une équipe de basket: «J’ai surtout placé mon argent dans l’immobilier jusqu’à présent et c’était ma manière d’investir ce que je gagnais, mais j’essaie de regarder un peu autour moi pour voir ce que je pourrais faire d’autre. Il faut vraiment que ça soit en lien avec une de mes passions, sinon ça ne m’intéresse pas.»