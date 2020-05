Actualisé 19.05.2020 à 13:12

Le rêve d’enfant de Sofia Wylie est devenu réalité

Décrocher un rôle dans la série «High School Musical», a fait de l’actrice de 16 ans la plus heureuse des adolescentes.

L’actrice et danseuse américaine Sofia Wylie incarne l’ambitieuse Gina parmi la nouvelle volée d’élèves du lycée East High qui se préparent à présenter leur spectacle.

Connaissiez-vous bien l’univers de «High School Musical» avant de décrocher votre rôle dans la série?

Si vous me donniez un quiz sur ce sujet, j’aurais tout juste parce que ma sœur et moi avons grandi en regardant «High School Musical» et on adore toujours revoir ces films. Depuis toute petite, je rêvais de pouvoir participer à n’importe quel projet en relation avec cet univers. Décrocher ce rôle est réellement un rêve devenu réalité.

Votre personnage, Gina, a du mal à s’intégrer parce qu’elle doit tout le temps changer d’école. Comment se déroule votre scolarité alors que vous travaillez depuis longtemps et n’avez que 16 ans?

J’ai été scolarisée à domicile pendant une bonne partie de ma vie mais je peux totalement comprendre Gina. C’est effrayant d’avoir 16 ans dans ce monde où tu ne sais pas vraiment qui tu es, qui tu vas devenir et qui tu veux fréquenter. Je suis plus ouverte que Gina qui met des barrières autour d’elle pour se protéger. Je préfère courir le risque d’être blessée plutôt que de ne pas connaître la joie que l’amitié et les relations sentimentales peuvent apporter.

Qui vous a servi de référence pour incarner Gina?

Au début, je me suis inspirée du personnage de Sharpay (ndlr: incarné par Ashley Tisdale dans les films) parce que c’est comme ça que je voyais Gina. Elle était la fille méchante, compétitive et ambitieuse qui obtenait ce qu’elle voulait. Mais au fil des épisodes, Gina évolue et ne se réduit pas à un stéréotype. Idem pour les autres personnages. Un jour, ils sont méchants et le suivant, gentils. Tous les ados se cherchent et donc chaque personnage a plein de traits de personnalité différents.

Diversité et inclusion sont au programme de cette série Disney. Un signe que les choses changent dans le cinéma et la télévision?

Totalement. Pour moi cette question de représentation est plus importante que tout, parce qu’en grandissant, je ne voyais pas beaucoup de monde comme moi à l’écran. Voir quelqu’un qui te ressemble est tellement vital parce que tu développes un lien particulier avec le personnage. Tu te dis que s’il fait, réussit ou apprend telle ou telle chose, tu peux y arriver aussi.

