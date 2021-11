Morges (VD) - Le rêve d’être propriétaire vire au calvaire: «C’est la douche froide»

Les premiers arrivés, c’était fin avril dernier, ont l’impression de faire les frais de ce gigantesque projet immobilier composé de propriétés par étage (PPE), d’appartements en location et même d’une coopérative. «C’est habitable, mais le manque de réactivité aux problèmes est usant», lâche une future maman qui déplore un cheminement compliqué avec des poussettes. L’accès difficile aux bâtiments pendant les travaux et l’éloignement provisoire des containers à poubelles sont les principaux griefs formulés.

Le quartier de l’ É glantine , sur les hauts de Morges (VD), ressemble de plus en plus à une petite ville.

L’agacement est nourri par l’accumulation d’autres mésaventures au fil des mois: inondation du parking, panne des ascenseurs, malfaçons pas encore réparées et plusieurs jours sans eau chaude , ni chauffag e. «C’est la douche froide», ironise un résident. « Nous avons travaillé d’arrache-pied et nous soutenons activement les prestataires , pour régler le plus rapidement possible les différents problème s», répond l’entreprise générale Losinger Marazzi .