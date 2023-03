Etudiants et apprentis réunis autour de l'archéologie expérimentale

Lancé sous le nom Laboratorium Romanum, ce programme hors cursus a débuté en novembre dernier avec une première étape, durant laquelle des étudiantes se sont familiarisées avec l’arpentage romain, soit la mesure de la superficie d’un terrain en vue d’une construction. Le second volet a, lui, permis de poser la première pierre d’un projet d’envergure. Car à terme, «le rêve serait de construire une ville romaine entière, confie Julien Beck, chargé de cours en archéologie classique à l’Unige. L’idée, encore en gestation, serait de créer un laboratoire géant destiné à la recherche et à la formation, mais qui accueillerait aussi des visiteurs.»

Une démarche scientifique et pédagogique

Une démarche inédite qui offre de nombreux avantages. «En construisant soi-même, en retrouvant des gestes anciens et les matières premières d’antan, on peut découvrir des choses auxquelles on n’avait pas pensé. Il y a un vrai intérêt scientifique», explique ce passionné, à l’origine du projet pédagogique. L’aspect formateur est également essentiel. «Nos étudiants ont peu l’habitude de se salir les mains. C’est une bonne chose qu’ils puissent pratiquer.» Enfin, grâce au caractère «vivant et plus concret des constructions, cela permet de sensibiliser le public».