Hockey sur glace – Le réveil de FR Gottéron a été trop tardif

Auteur du 3-0 et du 4-0, Daniel Carr a été l’un des grands artisans du succès luganais contre Fribourg. FRESHFOCUS

FR Gottéron se trouve-t-il dans un petit creux? Ou a-t-il simplement le mal du pays – de la BCF Arena en l’occurrence? Toujours est-il que la formation de Christian Dubé s’est inclinée pour la troisième fois en l’espace de huit jours loin de ses bases. Déjà battus à Langnau, samedi dernier, et à Zoug, mercredi, les Dragons sont, cette fois, tombés à Lugano (5-2).

Samedi soir, c’est un trou noir de 69 secondes qui a précipité la défaite de FR Gottéron à la Cornèr Arena. Yannick Herren (14e), devenu indésirable sur les bords de la Sarine et prêté au Tessin jusqu’au terme de la saison, puis Romain Loeffel (15e) ont, coup sur coup, sapé le moral des Fribourgeois. À commencer par celui du malheureux Connor Hughes. Appelé à remplacer Reto Berra, suspendu, dans la cage de FR Gottéron, le portier de 25 ans a été contraint de céder sa place dès le début du tiers médian, après la troisième réussite bianconera signée Daniel Carr (22e).

Le changement de gardien – et l’apparition de Loïc Galley, auteur d’une bonne entrée – n’allait de loin pas perturber l’ailier canadien. Ce dernier s’est ainsi offert un doublé quelques minutes plus tard (35e), venant récompenser la grosse performance de la ligne qu’il a composée avec Justin Abdelkader et l’excellent Calvin Thürkauf.

Une belle réaction

Les ajustements (Brodin titularisé, Rantakari surnuméraire) apportés par Christian Dubé au sein de son alignement ne se sont donc pas révélés être salutaires. Les tests (rocade entre Mottet et Sprunger au sein des deux premiers blocs) effectués dans l’optique des play-off non plus. Mais la soirée des Dragons n’est pas totalement à jeter. Ils ont montré une belle réaction lors de l’ultime période, ce qui leur a permis de trouver la faille à deux reprises.

L’autre motif de réjouissance pour Killian Mottet, auteur de son 18e but de l’exercice (43e), et ses coéquipiers provient des Vernets, où Ge/Servette n’a fait qu’une bouchée de Zoug (4-0). C’est donc toujours dans la peau du leader de National League que FR Gottéron se rendra à Ambri mardi soir (19 h 45). Avec l’objectif de remporter son premier succès à l’extérieur depuis le 27 janvier et une victoire à Ajoie.