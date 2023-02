Réveil de plus en plus précoce pour les papillons hivernants

Augmentation de l’activité dans les Alpes

Ces quatre dernière décennies, la température de l’air a augmenté d’environ 0,36°C par tranche de dix ans dans les Alpes. Des scientifiques se sont penchés sur le réveil printanier des animaux, des plantes et des champignons, mais aussi sur leur distribution en altitude. Il ressort de leur étude (en anglais) que les trois groupes taxonomiques ont tendance à se déplacer en altitude et à se réveiller plus tôt dans la saison. Les reptiles et les insectes terrestres se manifesteraient ainsi entre 5,7 et 6 jours plus tôt qu’auparavant. La tendance serait nettement moins significative pour les insectes semi-aquatiques (comme les libellules) et les amphibiens, dont la première activité serait avancée de 1 à 1,3 jour. Il en va de même pour le chant et la ponte des oiseaux résidents. Le défeuillage et la floraison des plantes ligneuses et herbacées présentent des tendances intermédiaires avec entre 2,4 et 2,8 jours d’avance.