Valais - Le Rhône ne devrait plus déborder aux abords de Martigny

La zone concernée s’étend sur 2,3 kilomètres à proximité du relais autoroutier du Grand-Saint-Bernard. Afin de faire sauter le goulet d’étranglement situé sur le territoire de Martigny, le fleuve sera élargi à plusieurs endroits et son lit abaissé. Les travaux sont budgétisés à 200 millions de francs et devraient durer dix ans.

Les différents tests ont démontré que l’abaissement et l’élargissement combiné s du lit du fleuve permettront d’atteindre durablement et efficacement le niveau de sécurité voulu. Le Rhône redeviendra un cours d’eau plus naturel avec un enrichissement de la biodiversité et du paysage e t nécessitera moins d’enrochements et de travaux de terrassement que prévu.