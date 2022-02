Genève : Le Rhône souffre d’une biodiversité «médiocre»

Le Canton s’est livré à une analyse de la qualité de ses cours d’eau. Les fréquentes variations de niveau du fleuve dues à l’activité des barrages nuisent à la faune et à la flore.

En matière de biodiversité, la situation du Rhône est qualifiée de «médiocre» par Genève. Ce constat ressort d’un état des lieux des cours d’eau auquel se livre le Canton, tous les six ans. Le document, paru en novembre et dont fait état ce jeudi la «Tribune de Genève», est basé sur des observations réalisées en 2020. Il en ressort que si la qualité physico-chimique de l’eau est plutôt bonne, il n’en va pas de même en ce qui concerne la qualité des habitats et des milieux pour la faune et la flore aquatique. La principale cause en serait l’exploitation des barrages. Ceux-ci ouvrent leurs vannes plusieurs fois par jour pour augmenter le débit du fleuve, afin d’optimiser la production de l’énergie d’origine hydraulique. Il en résulte des variations du niveau de l’eau et des mises à sec des rives, dont souffrent insectes, mollusques, poissons et crustacés.