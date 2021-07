Mémorable : Le «rickrolling» lui vaut un milliard de vues

Objet de plaisanterie sur le Net, le hit de Rick Astley, «Never Gonna Give You Up», a passé une barre symbolique 34 ans après sa sortie.

Rick Astley peut se vanter d’appartenir au cercle restreint des youtubeurs qui ont dépassé le milliard de vues. Il vient de franchir cette barre symbolique. Si le chanteur britannique a connu la gloire éphémère avec son tube Never Gonna Give You Up au milieu des années 80, il doit son succès aux trolls qui en ont fait l’un des mèmes les plus populaires de la Toile. En 1987, un farceur avait placé ce titre kitsch à la place de la bande-annonce promise pour le jeu «GTA IV». Depuis cette pratique du «rickrolling» a fait école sous les formes les plus diverses. Rick Astley aurait pu atteindre cette marque encore plus tôt, mais il avait été victime d’un bannissement temporaire.