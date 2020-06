Ramy Youssef

«Le rire est ce qui peut nous rassembler au-delà de nos différences»

Ramy Youssef cartonne dans la série «Ramy» inspirée de sa propre vie. Elle aborde la religion, un sujet délicat.

Après des années dans l’anonymat des cafés-théâtres new-yorkais, le comique connaît un énorme succès outre-Atlantique avec un feuilleton qui porte son prénom et qui suit le quotidien d’une famille musulmane américaine. La deuxième saison vient de démarrer et est à voir sur Starzplay.

Mes parents viennent d’Égypte et ils m’ont élevé dans l’islam. Mon père ne m’a pas forcé à vivre comme un musulman. Il avait l’esprit ouvert. Il m’a simplement dit qu’il voulait m’apprendre la religion et qu’il me laissait le choix d’être pratiquant ou pas. J’avais 11 ans au moment de l’attaque sur les tours à New York le 11 septembre 2001. J’ai donc grandi avec la peur que ma religion et ma communauté soient associées à cet acte horrible qui a tué tellement d’innocents.